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Выживший после попытки отравления медведь Харитон из Челябинска пошёл на поправку

У 30-летнего мишки появился аппетит после досадного происшествия, свалившего его в прошлый четверг.

28 сентября, 09:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stories/chel_zoopark/2672008335320089115/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chel_zoopark</a></p>

Фото © Instagram / chel_zoopark

Состояние гималайского медведя Харитона из зоопарка Челябинска, который выжил после очередной попытки отравления, улучшилось. Сотрудники зоопарка с радостью подмечают улучшения — хищник стал ходить, у него появился аппетит.

"К Харитону вернулся аппетит! Кашу съел и потребовал добавки", — поделились сотрудники через сториз на страничке в соцсети Instagram.

Напомним, что 23 сентября стало известно о том, что в Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили двух медведей — Степана и Машу. На территории учреждения нашли семикилограммовую сумку с расфасованным фаршем и варёным мясом, в которые могли добавить яд. Харитона и Бусинку удалось спасти, но мишек перевезли в крытый зимний вольер для продолжения лечения. Харитон болел не так сильно, но за него сильно переживали из-за преклонного возраста.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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