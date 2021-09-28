Выживший после попытки отравления медведь Харитон из Челябинска пошёл на поправку

Состояние гималайского медведя Харитона из зоопарка Челябинска, который выжил после очередной попытки отравления, улучшилось. Сотрудники зоопарка с радостью подмечают улучшения — хищник стал ходить, у него появился аппетит.

Напомним, что 23 сентября стало известно о том, что в Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили двух медведей — Степана и Машу. На территории учреждения нашли семикилограммовую сумку с расфасованным фаршем и варёным мясом, в которые могли добавить яд. Харитона и Бусинку удалось спасти, но мишек перевезли в крытый зимний вольер для продолжения лечения. Харитон болел не так сильно, но за него сильно переживали из-за преклонного возраста.