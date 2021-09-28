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В Кремле оценили резкую реакцию Киева на контракт Венгрии с "Газпромом"

Дмитрий Песков подчеркнул, что ничьи права и международные торговые нормы в этом случае не нарушаются.

28 сентября, 09:47

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил реакцию Киева на новый долгосрочный контракт Венгрии и компании "Газпром" на поставку газа в обход Украины. По его словам, вряд ли какая-либо страна вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надёжные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию. По гарантированным экономически выгодным маршрутам. Ничьи права и международные торговые нормы здесь не нарушаются", — подчеркнул представитель Кремля.

"В Европе их не боятся": Пушков высмеял угрозы "бедной" Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

"В Европе их не боятся": Пушков высмеял угрозы "бедной" Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Киев критически высказался об этом контракте. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе. А сегодня, 28 сентября, Киев и Будапешт "обменялись" вызовами послов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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