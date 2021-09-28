В Кремле оценили резкую реакцию Киева на контракт Венгрии с "Газпромом"
Дмитрий Песков подчеркнул, что ничьи права и международные торговые нормы в этом случае не нарушаются.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил реакцию Киева на новый долгосрочный контракт Венгрии и компании "Газпром" на поставку газа в обход Украины. По его словам, вряд ли какая-либо страна вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.
"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надёжные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию. По гарантированным экономически выгодным маршрутам. Ничьи права и международные торговые нормы здесь не нарушаются", — подчеркнул представитель Кремля.
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Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Киев критически высказался об этом контракте. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе. А сегодня, 28 сентября, Киев и Будапешт "обменялись" вызовами послов.
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