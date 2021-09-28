В Кремле оценили резкую реакцию Киева на контракт Венгрии с "Газпромом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил реакцию Киева на новый долгосрочный контракт Венгрии и компании "Газпром" на поставку газа в обход Украины. По его словам, вряд ли какая-либо страна вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надёжные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию. По гарантированным экономически выгодным маршрутам. Ничьи права и международные торговые нормы здесь не нарушаются", — подчеркнул представитель Кремля.