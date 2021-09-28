Главврача клиники "Медицина 24/7" объявили в розыск по делу о смерти пациентки
Судом для него заочно избран арест на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции на территорию страны.
Олег Серебрянский. Фото © instagram.com/Медицина24/7
В международный розыск объявлен гендиректор и главврач московской частной клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины.
"28 сентября 2021 года Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого", — сообщила пресс-служба Басманного районного суда города Москвы.
Серебрянский заочно арестован на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции на территорию страны. Главврачу клиники инкриминируется совершение преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
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Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял решение приостановить на 90 дней работу частного медцентра в Москве "Медицина 24/7", после операции в котором скончалась 71-летняя пациентка. В учреждении побывали с обысками сотрудники правоохранительных органов. Они тогда изъяли необходимые для расследования документы.
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