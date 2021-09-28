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Назван неожиданный фактор, увеличивающий риск смерти в реанимации при ковиде

Пульмонолог также перечислил другие проблемы в работе организма, которые он может вызывать.

28 сентября, 09:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Недосып может усугубить течение коронавирусной инфекции из-за недостаточного количества мелатонина в организме человека. Об этом в своём инстаграме рассказал врач-пульмонолог Олег Абакумов со ссылкой на исследование американских учёных, которые анализировали состояние пациентов в реанимации.

Фото © instagram.com/dr.abakumoff

Фото © instagram.com/dr.abakumoff

Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, который влияет на температуру тела, частоту дыхания, уровень стресса и иммунную систему. В случае недосыпа формируется недостаточное количество вещества, что, в частности, может ухудшить течение коронавируса и повысить риск летального исхода в реанимации. Также Абакумов перечислил проблемы в работе организма, которые могут возникнуть при недосыпе:

  • нарушения памяти и в итоге дефицит внимания;
  • нарушения нормального уровня гормонов стресса, которые блокируют иммунную систему;
  • нарушения обмена глюкозы и повышение аппетита (отсюда риск развития ожирения и диабета);
  • нарушения функций иммунной системы;
  • повышение вероятности развития опухолей сердечного ритма, координации движений.
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Ранее биолог раскрыла, какие факторы приводят к риску тяжёлого течения коронавируса и даже летального исхода.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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