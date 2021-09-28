Назван неожиданный фактор, увеличивающий риск смерти в реанимации при ковиде
Пульмонолог также перечислил другие проблемы в работе организма, которые он может вызывать.
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Недосып может усугубить течение коронавирусной инфекции из-за недостаточного количества мелатонина в организме человека. Об этом в своём инстаграме рассказал врач-пульмонолог Олег Абакумов со ссылкой на исследование американских учёных, которые анализировали состояние пациентов в реанимации.
Фото © instagram.com/dr.abakumoff
Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, который влияет на температуру тела, частоту дыхания, уровень стресса и иммунную систему. В случае недосыпа формируется недостаточное количество вещества, что, в частности, может ухудшить течение коронавируса и повысить риск летального исхода в реанимации. Также Абакумов перечислил проблемы в работе организма, которые могут возникнуть при недосыпе:
- нарушения памяти и в итоге дефицит внимания;
- нарушения нормального уровня гормонов стресса, которые блокируют иммунную систему;
- нарушения обмена глюкозы и повышение аппетита (отсюда риск развития ожирения и диабета);
- нарушения функций иммунной системы;
- повышение вероятности развития опухолей сердечного ритма, координации движений.
Ранее биолог раскрыла, какие факторы приводят к риску тяжёлого течения коронавируса и даже летального исхода.
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