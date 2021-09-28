Назван неожиданный фактор, увеличивающий риск смерти в реанимации при ковиде

Недосып может усугубить течение коронавирусной инфекции из-за недостаточного количества мелатонина в организме человека. Об этом в своём инстаграме рассказал врач-пульмонолог Олег Абакумов со ссылкой на исследование американских учёных, которые анализировали состояние пациентов в реанимации.

Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, который влияет на температуру тела, частоту дыхания, уровень стресса и иммунную систему. В случае недосыпа формируется недостаточное количество вещества, что, в частности, может ухудшить течение коронавируса и повысить риск летального исхода в реанимации. Также Абакумов перечислил проблемы в работе организма, которые могут возникнуть при недосыпе: