В Кремле с сожалением отнеслись к решению Ширвиндта оставить пост худрука Театра сатиры
Об этом накануне объявил сам маэстро, возглавляющий труппу с 2000 года. В июле народному артисту РСФСР исполнилось 87 лет.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта покинуть пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. По его словам, в Кремле отнеслись к этому известию с сожалением, но с пониманием — "время идёт".
"Понятно, что он много-много лет этот театр возглавлял, что он устал. Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья, и его авторитет всегда будет жить в этом театре", — прокомментировал в беседе с журналистами представитель Кремля.
Напомним, что о решении оставить пост худрука накануне объявил сам 87-летний Александр Ширвиндт, советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. На руководящем посту Московского театра сатиры он проработал 21 год. Ширвиндт — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
В свою очередь, актёр театра Юрий Горин рассказал, что маэстро принял это решение по состоянию здоровья. Горин отметил, что Ширвиндт собирался уйти из театра на протяжении двух лет, это решение далось ему нелегко, но режиссёр не хотел, чтобы его "выносили из театра вперёд ногами". По мнению актёра, оставление поста худрука — это трудное, но честное решение.
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