В Кремле с сожалением отнеслись к решению Ширвиндта оставить пост худрука Театра сатиры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта покинуть пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. По его словам, в Кремле отнеслись к этому известию с сожалением, но с пониманием — "время идёт".

"Понятно, что он много-много лет этот театр возглавлял, что он устал. Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья, и его авторитет всегда будет жить в этом театре", — прокомментировал в беседе с журналистами представитель Кремля.

Напомним, что о решении оставить пост худрука накануне объявил сам 87-летний Александр Ширвиндт, советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. На руководящем посту Московского театра сатиры он проработал 21 год. Ширвиндт — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".