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Песков констатировал рост заболеваемости ковидом в ряде регионов РФ

Он отметил, что мониторингом ситуации на местах занимается каждый субъект.

28 сентября, 10:12
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В ряде российских регионов фиксируется последовательный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о начале четвёртой волны ковида.

"Правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идёт, кто-то — что она только начинается. Но факт остаётся фактом. В ряде регионов идёт рост", — объяснил он.

Также Песков добавил, что мониторингом ситуации на местах занимается каждый субъект РФ, так как у них есть особые полномочия для этого и каждому региону в отдельности виднее, что происходит в их собственном крае.

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Ранее вирусолог рассказал, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Он заострил внимание на распространении штамма "дельта". По его мнению, попав на "благоприятную почву", он и даст новый подъём статистики заражения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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