Песков констатировал рост заболеваемости ковидом в ряде регионов РФ

В ряде российских регионов фиксируется последовательный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о начале четвёртой волны ковида.

"Правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идёт, кто-то — что она только начинается. Но факт остаётся фактом. В ряде регионов идёт рост", — объяснил он.

Также Песков добавил, что мониторингом ситуации на местах занимается каждый субъект РФ, так как у них есть особые полномочия для этого и каждому региону в отдельности виднее, что происходит в их собственном крае.