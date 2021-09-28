Пытавшийся попасть в казанский детсад с "ружьём" оказался отловщиком собак

Мужчина с ружьём, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Казани, оказался сотрудником службы по отлову собак, а за оружие была принята духовая трубка для дротиков со снотворным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД России.

"Как оказалось, поблизости с детским садом работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе была духовая трубка для отлова собак, визуально схожая с ружьём, которая стреляет дротиками со снотворным", — рассказали агентству в полиции.