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Пытавшийся попасть в казанский детсад с "ружьём" оказался отловщиком собак

Как сообщал Лайф, заметив его, сотрудники дошкольного учреждения нажали тревожную кнопку.

28 сентября, 10:29
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Мужчина с ружьём, который пытался проникнуть на территорию детского сада в Казани, оказался сотрудником службы по отлову собак, а за оружие была принята духовая трубка для дротиков со снотворным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД России.

"Как оказалось, поблизости с детским садом работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе была духовая трубка для отлова собак, визуально схожая с ружьём, которая стреляет дротиками со снотворным", — рассказали агентству в полиции.

В Казани мужчина с ружьём попытался попасть в детсад

В Казани мужчина с ружьём попытался попасть в детсад

Ранее Лайф рассказывал про случай в Свердловской области, где в одной из школ якобы заметили вооружённого мужчину. СМИ сообщали, что злоумышленника задержали до того, как он открыл огонь, однако позже стало известно, что всё это была заранее спланированная тренировка правоохранителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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