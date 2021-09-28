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Песков оставил без ответа вопрос о просьбе США использовать военные базы РФ в Азии

По данным СМИ, эту тему пытался обсудить председатель Комитета начальников штабов ВС США на встрече с начальником Генштаба ВС РФ.

28 сентября, 10:22
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации зарубежных СМИ о том, что США поднимали вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии, Таджикистане и Афганистане для борьбы с терроризмом.

"Я никак не комментирую эту тему. Я оставлю без ответа ваш вопрос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что в публикации была отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, но "всё то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано".

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Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Однако в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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