Песков оставил без ответа вопрос о просьбе США использовать военные базы РФ в Азии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации зарубежных СМИ о том, что США поднимали вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии, Таджикистане и Афганистане для борьбы с терроризмом.

"Я никак не комментирую эту тему. Я оставлю без ответа ваш вопрос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что в публикации была отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, но "всё то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано".