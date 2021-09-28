Песков оставил без ответа вопрос о просьбе США использовать военные базы РФ в Азии
По данным СМИ, эту тему пытался обсудить председатель Комитета начальников штабов ВС США на встрече с начальником Генштаба ВС РФ.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации зарубежных СМИ о том, что США поднимали вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии, Таджикистане и Афганистане для борьбы с терроризмом.
"Я никак не комментирую эту тему. Я оставлю без ответа ваш вопрос", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков отметил, что в публикации была отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, но "всё то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано".
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Однако в Пентагоне эту информацию не подтвердили.
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