В Гонконге признали российские сертификаты о вакцинации от ковида
Для въезда гражданам РФ необходимо будет предъявить распечатанный на "Госуслугах" документ с QR-кодом.
Фото © Pexels
Правительство Гонконга признало российские сертификаты о вакцинации от коронавируса, решение вступило в силу 29 сентября. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Гонконге.
"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", — говорится в сообщении генконсульства в "Фейсбуке".
Для въезда в Гонконг россиянам необходимо будет подтвердить факт вакцинации, предъявив соответствующие сертификаты с QR-кодом. Согласно новым правилам, граждане РФ также смогут въезжать в Гонконг напрямую, а не после трёхнедельного пребывания в третьем государстве. Однако им придётся провести 21-дневный карантин в специализированной гостинице. В дипмиссии добавили, что в настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признаётся только "Спутник V".
Ранее Лайф писал, что США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной "Спутник V" и другими российскими препаратами. Позже в Посольстве России в США прокомментировали эту информацию.
Комментариев: 0