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В Гонконге признали российские сертификаты о вакцинации от ковида

Для въезда гражданам РФ необходимо будет предъявить распечатанный на "Госуслугах" документ с QR-кодом.

28 сентября, 10:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство Гонконга признало российские сертификаты о вакцинации от коронавируса, решение вступило в силу 29 сентября. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Гонконге.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", говорится в сообщении генконсульства в "Фейсбуке".

Для въезда в Гонконг россиянам необходимо будет подтвердить факт вакцинации, предъявив соответствующие сертификаты с QR-кодом. Согласно новым правилам, граждане РФ также смогут въезжать в Гонконг напрямую, а не после трёхнедельного пребывания в третьем государстве. Однако им придётся провести 21-дневный карантин в специализированной гостинице. В дипмиссии добавили, что в настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признаётся только "Спутник V".

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Ранее Лайф писал, что США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной "Спутник V" и другими российскими препаратами. Позже в Посольстве России в США прокомментировали эту информацию.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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