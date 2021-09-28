В Гонконге признали российские сертификаты о вакцинации от ковида

Правительство Гонконга признало российские сертификаты о вакцинации от коронавируса, решение вступило в силу 29 сентября. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Гонконге.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", — говорится в сообщении генконсульства в "Фейсбуке".

Для въезда в Гонконг россиянам необходимо будет подтвердить факт вакцинации, предъявив соответствующие сертификаты с QR-кодом. Согласно новым правилам, граждане РФ также смогут въезжать в Гонконг напрямую, а не после трёхнедельного пребывания в третьем государстве. Однако им придётся провести 21-дневный карантин в специализированной гостинице. В дипмиссии добавили, что в настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признаётся только "Спутник V".