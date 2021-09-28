У колледжа в Петербурге задержали двух мужчин, угрожавших ножом студентам
Злоумышленников засняли на видео, когда они попытались устроить "переговоры" с учащимися, размахивая финкой.
Фото © УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО
У Педагогического колледжа № 8 в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые явно в неадекватном состоянии размахивали ножами и угрожали студентам, пока те шли на Всероссийскую проверочную. В итоге сотрудники учреждения нажали тревожную кнопку, сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.
Мужчины угрожают студентам у колледжа в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
"Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих правонарушителей, которые незадолго до этого, находясь на территории колледжа, вели себя агрессивно, приставали к одной из учащихся учебного заведения, демонстрируя при этом нож", — сообщили в управлении.
Там пояснили, что студентке удалось вырваться — она убежала и попросила помощи у охранника. Тот и вызвал Росгвардию. Задержанным по 26 лет. Оба были пьяны. При этом один из мужчин судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее в Крыму пьяный мужчина приставал к детям с ножом. Его задержали росгвардейцы, им пришлось применить физическую силу.
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