У колледжа в Петербурге задержали двух мужчин, угрожавших ножом студентам

У Педагогического колледжа № 8 в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые явно в неадекватном состоянии размахивали ножами и угрожали студентам, пока те шли на Всероссийскую проверочную. В итоге сотрудники учреждения нажали тревожную кнопку, сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

Мужчины угрожают студентам у колледжа в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих правонарушителей, которые незадолго до этого, находясь на территории колледжа, вели себя агрессивно, приставали к одной из учащихся учебного заведения, демонстрируя при этом нож", — сообщили в управлении.

Там пояснили, что студентке удалось вырваться — она убежала и попросила помощи у охранника. Тот и вызвал Росгвардию. Задержанным по 26 лет. Оба были пьяны. При этом один из мужчин судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.