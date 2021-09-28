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Песков рассказал о препятствии к проведению нормандского саммита до ухода Меркель

Он пояснил, что пока страны не могут похвастаться результатами ранее достигнутых договорённостей.

28 сентября, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия и другие стороны заинтересованы в проведении нормандского саммита до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, но Украина не даёт этому осуществиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам известно, что, действительно, такое пожелание с разных сторон высказывалось и, действительно, это было бы хорошо. Всем бы хотелось провести саммит как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", — рассказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, главным является проведение саммита для чего-то более осмысленного. Он отметил, что подготовкой возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырёх стран, и политсоветники, однако стороны пока не могут "похвастаться особыми результатами" ранее достигнутых договорённостей.

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Напомним, Украина в свою очередь заявляла прямо противоположное. Со слов главы офиса президента Зеленского, Киев активно контактирует со всеми заинтересованными сторонами и хотел бы провести саммит "до конца каденции госпожи Меркель".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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