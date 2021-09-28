Песков рассказал о препятствии к проведению нормандского саммита до ухода Меркель

Россия и другие стороны заинтересованы в проведении нормандского саммита до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, но Украина не даёт этому осуществиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам известно, что, действительно, такое пожелание с разных сторон высказывалось и, действительно, это было бы хорошо. Всем бы хотелось провести саммит как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", — рассказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, главным является проведение саммита для чего-то более осмысленного. Он отметил, что подготовкой возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырёх стран, и политсоветники, однако стороны пока не могут "похвастаться особыми результатами" ранее достигнутых договорённостей.