Песков рассказал о препятствии к проведению нормандского саммита до ухода Меркель
Он пояснил, что пока страны не могут похвастаться результатами ранее достигнутых договорённостей.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия и другие стороны заинтересованы в проведении нормандского саммита до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, но Украина не даёт этому осуществиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам известно, что, действительно, такое пожелание с разных сторон высказывалось и, действительно, это было бы хорошо. Всем бы хотелось провести саммит как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", — рассказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, главным является проведение саммита для чего-то более осмысленного. Он отметил, что подготовкой возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырёх стран, и политсоветники, однако стороны пока не могут "похвастаться особыми результатами" ранее достигнутых договорённостей.
Напомним, Украина в свою очередь заявляла прямо противоположное. Со слов главы офиса президента Зеленского, Киев активно контактирует со всеми заинтересованными сторонами и хотел бы провести саммит "до конца каденции госпожи Меркель".
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