В "Укроборонпроме" пожаловались на нехватку российских комплектующих

Украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тысяч деталей, которые ранее закупались в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что до 2014 года Россия поставляла на Украину около 12 тысяч различных комплектующих. В соответствии с указом президента, в следующие пять лет за счёт собственного производства и экспорта из других стран это число удалось сократить до 6 тысяч.

"На сегодняшний день обнародованный на сайте концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц", — говорится в публикации.

В частности, речь идёт о микро- и радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, а также о подшипниках, электроприборах и контрольно-измерительных приборах, добавили в пресс-службе.