В "Укроборонпроме" пожаловались на нехватку российских комплектующих
С 2014 года Незалежная вынуждена искать варианты замещения продукции, которую когда-то поставляла РФ.
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Украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тысяч деталей, которые ранее закупались в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".
Отмечается, что до 2014 года Россия поставляла на Украину около 12 тысяч различных комплектующих. В соответствии с указом президента, в следующие пять лет за счёт собственного производства и экспорта из других стран это число удалось сократить до 6 тысяч.
"На сегодняшний день обнародованный на сайте концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц", — говорится в публикации.
В частности, речь идёт о микро- и радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, а также о подшипниках, электроприборах и контрольно-измерительных приборах, добавили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что в компании "Укрэнерго" заявили о критической ситуации с углём, которого на конец августа осталось в несколько раз меньше, чем должно быть.
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