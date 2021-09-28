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В "Укроборонпроме" пожаловались на нехватку российских комплектующих

С 2014 года Незалежная вынуждена искать варианты замещения продукции, которую когда-то поставляла РФ.

28 сентября, 11:17
<p>Фото © <a href="https://ukroboronprom.com.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Укроборонпром"</a></p>

Фото © "Укроборонпром"

Украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тысяч деталей, которые ранее закупались в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что до 2014 года Россия поставляла на Украину около 12 тысяч различных комплектующих. В соответствии с указом президента, в следующие пять лет за счёт собственного производства и экспорта из других стран это число удалось сократить до 6 тысяч.

"На сегодняшний день обнародованный на сайте концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц", — говорится в публикации.

В частности, речь идёт о микро- и радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, а также о подшипниках, электроприборах и контрольно-измерительных приборах, добавили в пресс-службе.

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Ранее Лайф писал, что в компании "Укрэнерго" заявили о критической ситуации с углём, которого на конец августа осталось в несколько раз меньше, чем должно быть.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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