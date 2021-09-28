Жители Москвы и Петербурга назвали справедливую зарплату на старте карьеры

Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали средний размер оплаты труда, который бы устроил их в начале карьеры. Согласно данным SuperJob, он составляет 57,3 и 47,2 тысячи соответственно, сообщает "Газета.ру". Эксперты сервиса по поиску работы опросили представителей девяти профессиональных групп.

Так, московские HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливым получать оклад в размере 50 тысяч рублей в месяц. А петербуржцы на соответствующих должностях готовы получать 40 тысяч рублей. Курьеры из Москвы посчитали приемлемым доход в 40 тысяч рублей, а работники из Северной столицы — в размере 33 тысяч. Желаемый оклад проектировщиков — 60 и 50 тысяч соответственно.

Экономисты отметили, что готовы зарабатывать 53 тысячи в Москве и 44 тысячи в Северной столице, юристы — 55 тысяч и 45 тысяч, водители — 58 тысяч и 48 тысяч, а продавцы — 50 и 40 тысяч рублей. Средний стартовый заработок, который считают справедливым программисты Москвы, — 100 тысяч рублей, а в Питере — 85 тысяч.

Опрос проводился с 1 по 23 сентября 2021 года. В нём приняли участие 1800 представителей девяти разных сфер деятельности из Москвы и Санкт-Петербурга.