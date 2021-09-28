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"Сделал из мальчишки мужчину": Усик пообещал показать чемпионские пояса тренеру в Крыму

На прошлой неделе он в титульном поединке победил в Лондоне британца Энтони Джошуа.

28 сентября, 11:26
<p>Фото © Matchroom Boxing</p>

Фото © Matchroom Boxing

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что планирует привезти чемпионские пояса в Крым. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Усик является уроженцем Симферополя. В местной секции бокса он занимался под руководством тренера Сергея Лапина. В ночь на воскресенье украинец единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал принадлежавшие ему чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Поединок состоялся на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довёл меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину", — сказал Усик.

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Усик — олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 килограмма. На профессиональном ринге он победил в 19 поединках из 19.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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