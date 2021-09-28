Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов пожелал удачи Алексею Жамнову на посту главного тренера сборной России по хоккею. Об этом он рассказал Лайфу.

Во вторник экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова наставником сборной России. На Олимпиаде в Пекине в его штаб в качестве консультантов войдут Олег Знарок и Валерий Брагин, ранее возглавлявшие команду.

"Во-первых, все команды сейчас уже работают, поэтому у Алексея будет проигрыш по времени. Не совсем понятная ситуация была у федерации, непонятно, почему они так долго выбирали тренера. Но, с другой стороны, я его уже поздравил, пожелал удачи. Алексею будет непросто на самом деле, и результат будет зависеть от того, кто из игроков будет доступен, кто будет заниматься аналитикой, потому что современный хоккей — это не только игра, но и понимание, против кого ты играешь. По крайней мере, США и Канада уже давно собрали команду и менеджеров", — заявил Фетисов.

"В сборной России Жамнов давно участвует, авторитетный парень. Я думаю, принимая приглашение, он понимал, что это большая ответственность. Будем болеть за него, он наш товарищ. Я его знаю давно, он у меня играл в сборной, когда я был тренером. Он человек авторитетный в команде, все его знают. Надеюсь, что нехватка опыта на лавке будет скомпенсирована пониманием игры", — добавил двукратный олимпийский чемпион.