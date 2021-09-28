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Чемпиона мира по хоккею Маркова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

42-летнего защитника, уже завершившего спортивную карьеру, отстранили на полтора года.

28 сентября, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

РУСАДА дисквалифицировало бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте агентства.

42-летнего хоккеиста, завершившего игровую карьеру в прошлом году, наказали за непредоставление информации о своём местонахождении. Дисквалификация защитника будет отсчитываться с 29 июня 2021 года.

С 2000 по 2017 год Марков выступал за "Монреаль Канадиенс". Всего он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 990 матчей, набрав 572 очка (119 заброшенных шайб + 453 результативных передач).

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В 2018 году Марков стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса". Также он выступал на родине за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подольский "Витязь" и ярославский "Локомотив".

С 1999 по 2016 год защитник выступал в составе сборной России. Он стал победителем чемпионата мира 2008 года, а также бронзовым призёром ЧМ-2005 и ЧМ-2007.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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