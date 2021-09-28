Чемпиона мира по хоккею Маркова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА дисквалифицировало бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте агентства.

42-летнего хоккеиста, завершившего игровую карьеру в прошлом году, наказали за непредоставление информации о своём местонахождении. Дисквалификация защитника будет отсчитываться с 29 июня 2021 года.

С 2000 по 2017 год Марков выступал за "Монреаль Канадиенс". Всего он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 990 матчей, набрав 572 очка (119 заброшенных шайб + 453 результативных передач).

В 2018 году Марков стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса". Также он выступал на родине за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подольский "Витязь" и ярославский "Локомотив".