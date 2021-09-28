НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бой-реванш между Усиком и Джошуа могут провести в Киеве в феврале или марте

На прошлой неделе украинский боксёр стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

28 сентября, 13:01
<p>Фото © Matchroom Boxing</p>

Фото © Matchroom Boxing

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой-реванш украинского боксёра с британцем Энтони Джошуа может состояться в Киеве на НСК "Олимпийский" в феврале или марте 2022 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В ночь на воскресенье Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал принадлежавшие британцу чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой прошёл на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль. Мы хотим, чтобы на Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", — отметил Красюк.

"Сделал из мальчишки мужчину": Усик пообещал показать чемпионские пояса тренеру в Крыму

"Сделал из мальчишки мужчину": Усик пообещал показать чемпионские пояса тренеру в Крыму

Возможность проведения реванша была указана в контракте на первый бой. По словам Усика, он готов ещё раз выйти на ринг против Джошуа.

Усик является олимпийским чемпионом 2012 года в весовой категории до 91 килограмма. На профессиональном ринге он победил в 19 боях из 19.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Сделал из мальчишки мужчину": Усик пообещал показать чемпионские пояса тренеру в Крыму

сегодня в 11:26

Британский боксёр Джошуа госпитализирован после поражения от украинца Усика

26 сентября, 13:07

"Нужно отстаивать то, что правильно": Оскорблённый американский хоккеист заявил, что не будет играть на Украине после расистского скандала

сегодня в 14:02

"Немножко больные": Боксёр Усик отреагировал на критику украинских спортсменов за фото с россиянами

сегодня в 11:05

Метели и гололедица: "Фобос" предупредил россиян о "репетиции зимы"

сегодня в 13:55

Новости партнеров

Layer 1