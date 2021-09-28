Бой-реванш между Усиком и Джошуа могут провести в Киеве в феврале или марте
На прошлой неделе украинский боксёр стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Фото © Matchroom Boxing
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой-реванш украинского боксёра с британцем Энтони Джошуа может состояться в Киеве на НСК "Олимпийский" в феврале или марте 2022 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В ночь на воскресенье Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал принадлежавшие британцу чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой прошёл на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль. Мы хотим, чтобы на Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", — отметил Красюк.
Возможность проведения реванша была указана в контракте на первый бой. По словам Усика, он готов ещё раз выйти на ринг против Джошуа.
Усик является олимпийским чемпионом 2012 года в весовой категории до 91 килограмма. На профессиональном ринге он победил в 19 боях из 19.
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