Чемпионка России по биатлону среди юниоров решила выступать за Украину
В настоящее время она ожидает указа президента страны о получении гражданства.
Фото © Instagram / sidorova_12
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что российская спортсменка Дарья Сидорова будет выступать за украинскую сборную. Об этом сообщает Sport.ua.
"Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле", — сказал Брынзак.
Глава федерации назвал 21-летнюю россиянку биатлонисткой с хорошим потенциалом. По его словам, спортсменка уже сейчас обладает хорошей скоростью.
Сидорова имеет в своём активе победу на чемпионате России среди юниоров. Также она выступала за российскую сборную на юниорском чемпионате Европы и в Кубке IBU.
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