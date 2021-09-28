Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой матч континентальных чемпионов
Кроме того, в Лондоне откроется совместный офис УЕФА и Южноамериканской федерации футбола.
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Победитель Евро-2020 — сборная Италии проведёт в 2022 году товарищеский матч против обладателя Кубка Америки — команды Аргентины. Об этом говорится в сообщении УЕФА.
Это стало возможным в рамках масштабной программы сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ). Так, победители континентальных первенств проведут между собой три товарищеских матча, а в Лондоне будет открыт совместный офис двух федераций.
При этом, когда и где конкретно будут проведены матчи, пока что не сообщается.
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