Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой матч континентальных чемпионов

Победитель Евро-2020 — сборная Италии проведёт в 2022 году товарищеский матч против обладателя Кубка Америки — команды Аргентины. Об этом говорится в сообщении УЕФА.

Это стало возможным в рамках масштабной программы сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ). Так, победители континентальных первенств проведут между собой три товарищеских матча, а в Лондоне будет открыт совместный офис двух федераций.