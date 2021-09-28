Виталий Кличко подарил Усику символический пояс WBC
На прошлой неделе спортсмен в титульном поединке победил в Лондоне британца Энтони Джошуа.
Фото © Facebook / Vitaliy.Klychko
Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлой весовой категории по версиям WBC и WBO Виталий Кличко заявил, что встретился с украинским боксёром Александром Усиком и подарил ему символический пояс WBC. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети Facebook.
Виталий Кличко подарил Усику символический пояс WBC. Видео © Facebook / Vitaliy.Klychko
В ночь на воскресенье Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал принадлежавшие ему чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Поединок прошёл на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
"Сегодня встретился с новым чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком. Ещё раз поздравил его с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжёлом весе в поединке с Джошуа и подарил Александру пояс WBC", — заявил Кличко.
Поясом WBC на данный момент владеет британец Тайсон Фьюри. Все остальные пояса по самым престижным версиям — в активе Усика.
"Я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к конгрессу WBC, прошедшему в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и кумир Усика — Мохаммед Али", — отметил мэр Киева.
Усик — олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 килограмма. На профессиональном ринге он победил в 19 поединках из 19.
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