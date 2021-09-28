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Пять очков Шипачёва принесли "Динамо" победу над "Спартаком" в московском дерби

Нападающий бело-голубых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров сезона.

28 сентября, 18:56
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Московское "Динамо" дома победило столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "ВТБ-арене" имени Аркадия Чернышёва, завершилась со счётом 6:3 в пользу бело-голубых.

Пять очков набрал лидер "Динамо" Вадим Шипачёв. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. С 24 очками в десяти матчах форвард упрочил лидерство среди лучших бомбардиров КХЛ.

Дубль в составе "Динамо" оформил Дмитрий Рашевский, по шайбе помимо Шипачёва забросили Андрей Педан, Владислав Ефремов и Станислав Галиев. У красно-белых голами отметились Джейкоб Виртанен, Дмитрий Вишневский и Иван Дроздов.

"Ак Барс" на родном льду обыграл "Спартак" в матче КХЛ

"Ак Барс" на родном льду обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Динамовцы набрали 18 очков, возглавив турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 12 баллами — на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Динамо" Москва — "Спартак" — 6:3

Шайбы: Шипачёв 33' (1:0), Виртанен 35' (1:1), Педан 36' (2:1), Вишневский 38' (2:2), Рашевский 40' (3:2), Ефремов 46' (4:2), Дроздов 50' (4:3), Галиев 51' (5:3), Рашевский 57' (6:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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