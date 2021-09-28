Комментатор Кузмак объяснил назначение Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

Спортивный комментатор Александр Кузмак поддержал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова. В беседе с телеграм-каналом SHOT он отметил, что эта "фигура должна всех устраивать".

"Она устроит и хоккейные власти. Она, безусловно, устроит и Федерацию хоккея России. И, конечно, устроит игроков, поскольку Алексея Жамнова игроки прекрасно знают... И за его кандидатуру большинство наших российских не только профессиональных хоккеистов, но и ветеранов", — сказал Кузмак на видео, опубликованном на ютуб-канале SHOT.

Комментатор добавил, что положительно оценивает решение включить в штаб Жамнова в качестве консультантов двух бывших наставников национальной команды — Олега Знарка и Валерия Брагина. Он также оценил перспективы РФ на Олимпиаде в Пекине.

"В этой ситуации понятно, что так или иначе всё зависит от того, насколько все игроки согласятся приехать, а они согласятся. Это будет связано с тем, насколько команда успеет подготовиться к турниру за очень-очень короткий срок. Здесь важно, чтобы в команде было единодушие, и хорошо, если оно есть именно при таком раскладе, при котором Жамнов в сборной. Поэтому пока одни плюсы из того, что есть, из того тренерского материала, безусловно, из тех игроков и тренеров, которые у нас есть, мы собираем максимум", — подчеркнул Кузмак.