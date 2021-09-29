На Канарских островах лава от извергающегося вулкана достигла океана
Контакт раскалённой массы с солёной водой спровоцировал выбросы вредных газов.
На Канарских островах лава от извергающегося вулкана достигла океана. Видео © RTVC
Потоки лавы от извергающегося на канарском острове Пальма вулкана Кумбре-Вьеха достигли Атлантического океана. Об этом в беседе с газетой El Pais сообщил мэр муниципалитета Тасакорте Хуан Мигель Родригес. Видео с места событий опубликовал телеканал RTVC.
Уточняется, что контакт лавы с солёной водой спровоцировал выбросы вредных газов. По данным агентства EFE, лава начала стекать в воду с высоты около 100 метров. Местные власти запретили судам входить в акваторию на расстоянии почти 4 км.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличится до 10 тысяч. Согласно прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться до 84 дней.
Комментариев: 0