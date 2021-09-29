На Канарских островах лава от извергающегося вулкана достигла океана. Видео © RTVC

Потоки лавы от извергающегося на канарском острове Пальма вулкана Кумбре-Вьеха достигли Атлантического океана. Об этом в беседе с газетой El Pais сообщил мэр муниципалитета Тасакорте Хуан Мигель Родригес. Видео с места событий опубликовал телеканал RTVC.

Уточняется, что контакт лавы с солёной водой спровоцировал выбросы вредных газов. По данным агентства EFE, лава начала стекать в воду с высоты около 100 метров. Местные власти запретили судам входить в акваторию на расстоянии почти 4 км.