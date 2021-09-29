"Симулятор очередей": Единовременный онлайн игроков в New World превысил планку в 707 тысяч
Некоторым геймерам приходится ждать по десять часов, чтобы наконец поиграть в новинку от Amazon.
Фото © New World
New World (игра в жанре MMORPG от компании Amazon) в первый день официального релиза преодолела планку единовременного онлайна в 707 000 человек. Динамику количества игроков можно посмотреть на SteamDB.
Релиз несколько раз переносился, по словам разработчиков, из-за желания "отполировать игру" и устранить баги. Однако официальный запуск игровых серверов, поделённых на кластеры, вызвал большой ажиотаж среди пользователей, поэтому геймеры продолжают испытывать проблемы с соединением и вылетами.
Игра попала в топ-5 по пиковому онлайну в сервисе Steam. При этом оценка New World в магазине упала с 80% до 40%. Некоторые игроки прозвали её "симулятором очередей" из-за упомянутых проблем с соединением. Ожидания доходят до десятков часов, исходя из сообщений в отзывах на странице игры.
Напомним, на бета-версии New World геймеры столкнулись с тем, что игра выводила из строя видеокарты. Сообщения об этом, в частности, стали поступать от владельцев EVGA GeForce RTX 3090.
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