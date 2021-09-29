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"Симулятор очередей": Единовременный онлайн игроков в New World превысил планку в 707 тысяч

Некоторым геймерам приходится ждать по десять часов, чтобы наконец поиграть в новинку от Amazon.

28 сентября, 23:41
<p>Фото © <a href="https://www.newworld.com/en-us/game/media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New World</a></p>

Фото © New World

New World (игра в жанре MMORPG от компании Amazon) в первый день официального релиза преодолела планку единовременного онлайна в 707 000 человек. Динамику количества игроков можно посмотреть на SteamDB.

Релиз несколько раз переносился, по словам разработчиков, из-за желания "отполировать игру" и устранить баги. Однако официальный запуск игровых серверов, поделённых на кластеры, вызвал большой ажиотаж среди пользователей, поэтому геймеры продолжают испытывать проблемы с соединением и вылетами.

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Игра попала в топ-5 по пиковому онлайну в сервисе Steam. При этом оценка New World в магазине упала с 80% до 40%. Некоторые игроки прозвали её "симулятором очередей" из-за упомянутых проблем с соединением. Ожидания доходят до десятков часов, исходя из сообщений в отзывах на странице игры.

Напомним, на бета-версии New World геймеры столкнулись с тем, что игра выводила из строя видеокарты. Сообщения об этом, в частности, стали поступать от владельцев EVGA GeForce RTX 3090.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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