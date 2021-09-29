New World (игра в жанре MMORPG от компании Amazon) в первый день официального релиза преодолела планку единовременного онлайна в 707 000 человек. Динамику количества игроков можно посмотреть на SteamDB.

Релиз несколько раз переносился, по словам разработчиков, из-за желания "отполировать игру" и устранить баги. Однако официальный запуск игровых серверов, поделённых на кластеры, вызвал большой ажиотаж среди пользователей, поэтому геймеры продолжают испытывать проблемы с соединением и вылетами.

Игра попала в топ-5 по пиковому онлайну в сервисе Steam. При этом оценка New World в магазине упала с 80% до 40%. Некоторые игроки прозвали её "симулятором очередей" из-за упомянутых проблем с соединением. Ожидания доходят до десятков часов, исходя из сообщений в отзывах на странице игры.