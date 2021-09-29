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РКН может оштрафовать Google на 1 млн рублей в случае отказа разблокировать каналы RT

При повторном отказе от выполнения требований размер штрафа может увеличиться до трёх миллионов.

28 сентября, 23:23
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

Компанию Google могут оштрафовать на 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что при повторном отказе от выполнения требований размер штрафа может увеличиться до 3 млн рублей.

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Напомним, ранее руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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