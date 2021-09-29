РКН может оштрафовать Google на 1 млн рублей в случае отказа разблокировать каналы RT

Компанию Google могут оштрафовать на 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при повторном отказе от выполнения требований размер штрафа может увеличиться до 3 млн рублей.