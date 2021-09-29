СМИ узнали о планах Эрдогана попросить помощи у Путина во время встречи в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган на предстоящей 29 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным хочет попросить его помочь с проблемой курдских ополченцев вблизи турецких границ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Анкара хотела бы, чтобы Москва обеспечила безопасность для турецких военных на подконтрольных России сирийских территориях. В частности, турецкие власти желают, чтобы курдские формирования "Сил народной самообороны" покинули города Манбидж и Телль-Рифъат в соответствии с договорённостями РФ и Турции от 2019 года.