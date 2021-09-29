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СМИ узнали о планах Эрдогана попросить помощи у Путина во время встречи в Сочи

Ранее в Кремле сообщили, что главы государств обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

28 сентября, 22:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Турции Реджеп Эрдоган на предстоящей 29 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным хочет попросить его помочь с проблемой курдских ополченцев вблизи турецких границ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Анкара хотела бы, чтобы Москва обеспечила безопасность для турецких военных на подконтрольных России сирийских территориях. В частности, турецкие власти желают, чтобы курдские формирования "Сил народной самообороны" покинули города Манбидж и Телль-Рифъат в соответствии с договорённостями РФ и Турции от 2019 года.

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Как сообщалось ранее, Путин и Эрдоган проведут переговоры 29 сентября в Сочи. В Кремле рассказали, что планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнёрства в политической и торгово-экономической областях, а также ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Ранее Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи с российским коллегой один на один. По его словам, Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии. Политик отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого". В то же время в своём выступлении на Генассамблее ООН Эрдоган отметился странным заявлением о сохранении целостности Украины и "аннексии" Крыма.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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