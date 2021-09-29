МИД РФ: После удаления немецких YouTube-каналов RT нужно принять меры против СМИ Германии
После просьбы телеканала о защите соответствующие предложения решено направить компетентным ведомствам РФ.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
МИД РФ считает необходимым принять в России ответные симметричные меры в отношении СМИ Германии в связи с удалением двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
"С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", — говорится в сообщении на сайте дипведомства.
В МИД добавили, что после просьбы RT о защите в связи с дискриминацией было решено обратиться к компетентным ведомствам РФ с предложением о разработке и принятии ответных мер в отношении YouTube и немецких СМИ.
Ранее МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией. В дипведомстве считают, что власти Германии и местные СМИ оказали поддержку неправомочным действиям видеохостинга.
Напомним, 28 сентября руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.
Лента новостей
"Снимали видео для хайпа": СК Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
сегодня в 21:25
МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией
сегодня в 21:07
Призывали к насилию против медиков: Дуров объяснил блокировку крупных каналов антипрививочников в Telegram
сегодня в 20:51
Комментариев: 0