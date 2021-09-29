МИД РФ: После удаления немецких YouTube-каналов RT нужно принять меры против СМИ Германии

МИД РФ считает необходимым принять в России ответные симметричные меры в отношении СМИ Германии в связи с удалением двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.

"С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В МИД добавили, что после просьбы RT о защите в связи с дискриминацией было решено обратиться к компетентным ведомствам РФ с предложением о разработке и принятии ответных мер в отношении YouTube и немецких СМИ.

Ранее МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией. В дипведомстве считают, что власти Германии и местные СМИ оказали поддержку неправомочным действиям видеохостинга.