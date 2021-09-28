YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT нарушением условий пользования видеохостингом. Речь идёт о публикации контента, связанного с пандемией коронавируса.

"У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе. RT DE получил предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения CoViD-19", — приводятся слова представителя YouTube на сайте RT DE.

По его словам, несоблюдение указанных предписаний привело к временному изъятию у канала RT DE прав на публикацию видео. Затем RT якобы попытался обойти эти ограничения, использовав другой канал, и поэтому оба ресурса были удалены.

В RT DE отметили, что 21 сентября получили от видеохостинга отказ на публикацию видео в течение недели. Срок должен был истечь 28 сентября, однако YouTube удалил оба канала.