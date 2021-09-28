НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT

Видеохостинг утверждает, что RT DE попытался обойти ранее наложенные на него ограничения.

28 сентября, 20:24

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT нарушением условий пользования видеохостингом. Речь идёт о публикации контента, связанного с пандемией коронавируса.

"У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе. RT DE получил предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения CoViD-19", — приводятся слова представителя YouTube на сайте RT DE.

По его словам, несоблюдение указанных предписаний привело к временному изъятию у канала RT DE прав на публикацию видео. Затем RT якобы попытался обойти эти ограничения, использовав другой канал, и поэтому оба ресурса были удалены.

"Особенно понравится немецким журналистам": Захарова пообещала ответ МИД на удаление двух YouTube-каналов RT

"Особенно понравится немецким журналистам": Захарова пообещала ответ МИД на удаление двух YouTube-каналов RT

В RT DE отметили, что 21 сентября получили от видеохостинга отказ на публикацию видео в течение недели. Срок должен был истечь 28 сентября, однако YouTube удалил оба канала.

Напомним, ранее руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией

сегодня в 21:07

Официальный твиттер Украины призвал Россию "убраться из Крыма"

сегодня в 20:39

В ПАСЕ пришли в "ужас" от сообщений про планы ЦРУ убить Ассанжа

сегодня в 20:09

"Снимали видео для хайпа": СК Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

сегодня в 21:25

Молдавская суперсенсация: "Шериф" в Мадриде вырвал победу у "Реала" в Лиге чемпионов

сегодня в 20:58

Новости партнеров

Layer 1