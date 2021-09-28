YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT
Видеохостинг утверждает, что RT DE попытался обойти ранее наложенные на него ограничения.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT нарушением условий пользования видеохостингом. Речь идёт о публикации контента, связанного с пандемией коронавируса.
"У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе. RT DE получил предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения CoViD-19", — приводятся слова представителя YouTube на сайте RT DE.
По его словам, несоблюдение указанных предписаний привело к временному изъятию у канала RT DE прав на публикацию видео. Затем RT якобы попытался обойти эти ограничения, использовав другой канал, и поэтому оба ресурса были удалены.
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В RT DE отметили, что 21 сентября получили от видеохостинга отказ на публикацию видео в течение недели. Срок должен был истечь 28 сентября, однако YouTube удалил оба канала.
Напомним, ранее руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.
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