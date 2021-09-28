В ПАСЕ пришли в "ужас" от сообщений про планы ЦРУ убить Ассанжа

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пребывает в "ужасе" после сообщений о планах ЦРУ убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омциг. Он отметил, что это "немыслимо для такой могущественной демократии, как США".

Напомним, накануне портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и сотрудников контрразведки сообщил, что представители администрации США и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства Ассанжа. Утверждается, что Майк Помпео, который ранее возглавлял разведуправление, хотел отомстить основателю WikiLeaks за публикацию секретных материалов.

"Если эти сообщения верны, я в ужасе. Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека Совета Европы и, надо надеяться, немыслимо в самой могущественной демократии в мире", — говорится в заявлении докладчика, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Омциг напомнил о резолюции ПАСЕ 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал освободить журналиста в ближайшее время. Депутат добавил, что задержание и уголовное преследование основателя WikiLeaks создаёт опасный прецедент для сотрудников СМИ.