Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с каналов RT DE и DFP в сервисе YouTube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today", — говорится в сообщении.

Также Роскомнадзор требует от Google пояснить причины введения ограничений. В РКН рассматривают действия администрации YouTube как акт цензуры. Ограничения в доступе к каналам в ведомстве назвали недопустимыми.