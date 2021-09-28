Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT
В РКН рассматривают действия администрации видеохостинга YouTube как акт цензуры.
Фото © ТАСС / Роман Балаев
Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с каналов RT DE и DFP в сервисе YouTube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today", — говорится в сообщении.
Также Роскомнадзор требует от Google пояснить причины введения ограничений. В РКН рассматривают действия администрации YouTube как акт цензуры. Ограничения в доступе к каналам в ведомстве назвали недопустимыми.
Напомним, ранее YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT. Об этом заявила руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.
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