ЦРУ вернуло из Сербии своего резидента из-за симптомов "гаванского синдрома"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента из-за неврологических симптомов, которые сочли проявлением "гаванского синдрома". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, инцидент стал одним из последних случаев, когда служащие из США за границей пожаловались на проблемы со здоровьем. Профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано уточнил, что в районе последних 90 дней были другие зафиксированные случаи таких же симптомов. Отчёты о них, по его словам, можно считать достоверными, так как содержат "проверенные показатели здоровья" и были выявлены не только в США, но и за границей.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.