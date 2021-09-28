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ЦРУ вернуло из Сербии своего резидента из-за симптомов "гаванского синдрома"

Отмечается, что это один из последних случаев, когда американские госслужащие за границей пожаловались на своё здоровье.

28 сентября, 19:08
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента из-за неврологических симптомов, которые сочли проявлением "гаванского синдрома". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, инцидент стал одним из последних случаев, когда служащие из США за границей пожаловались на проблемы со здоровьем. Профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано уточнил, что в районе последних 90 дней были другие зафиксированные случаи таких же симптомов. Отчёты о них, по его словам, можно считать достоверными, так как содержат "проверенные показатели здоровья" и были выявлены не только в США, но и за границей.

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Нарышкин заявил об отсутствии "гаванского синдрома" у российских разведчиков

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.

В конце июля 2021 года глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, однако никаких доказательств в пользу этой версии он не привёл.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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