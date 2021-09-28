В Пентагоне предупредили о планах "Аль-Каиды" в Афганистане

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Майли заявил, что "Аль-Каида"* всё ещё находится в Афганистане и хочет нанести удар по США. Об этом он предупредил на слушаниях в комитете сената конгресса по делам ВС.

"Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида" всё ещё в состоянии войны с США", — заявил генерал Армии США.

По его оценке, "есть реальная возможность нападения в ближайшие 12–36 месяцев". Вместе с тем Майли подчеркнул, что радикальное движение "Талибан"* так и не разорвало связи с международной группировкой "Аль-Каида" и до сих пор остаётся террористической структурой.

Ранее глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США. По словам Кристофера Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом".