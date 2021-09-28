Командиру войсковой части дали 5 лет по делу о крушении вертолёта Ми-28 на Кубани

"Он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий"). Решением военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", — сообщила пресс-служба.

Согласно приговору суда, бывший командир два года не сможет занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Следствие установило, что 11 декабря 2019 года в 17:10 мск экипаж вертолёта Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полёта в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. В связи с резким ухудшением погоды командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку вне аэродрома. Несмотря на плохую погоду, полковник Суходольский приказал своему заместителю по лётной подготовке подполковнику Александру Склянкину и замкомандира вертолётной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места экстренной посадки на аэродром базирования. Офицеры подняли вертолёт в воздух, и через восемь минут он рухнул. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолёт стоимостью около 1 млрд рублей разрушен и восстановлению не подлежит.