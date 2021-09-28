Командиру войсковой части дали 5 лет по делу о крушении вертолёта Ми-28 на Кубани
По решению суда Суходольский также лишён права занимать определённые должности.
Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира войсковой части 35666 полковника Евгения Суходольского, ставшего фигурантом уголовного дела об авиационной катастрофе, в результате которой погибли два человека, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
"Он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий"). Решением военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", — сообщила пресс-служба.
Согласно приговору суда, бывший командир два года не сможет занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Следствие установило, что 11 декабря 2019 года в 17:10 мск экипаж вертолёта Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полёта в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. В связи с резким ухудшением погоды командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку вне аэродрома. Несмотря на плохую погоду, полковник Суходольский приказал своему заместителю по лётной подготовке подполковнику Александру Склянкину и замкомандира вертолётной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места экстренной посадки на аэродром базирования. Офицеры подняли вертолёт в воздух, и через восемь минут он рухнул. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолёт стоимостью около 1 млрд рублей разрушен и восстановлению не подлежит.
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