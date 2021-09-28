Киллер-неудачник не смог застрелить бизнесмена в упор из-за двойной осечки. Видео © Telegram / SHOT.

Неадекватный мужчина накануне ворвался в офис братьев-предпринимателей на улице Кирова в приморском городе Артёме и дважды попытался убить одного из бизнесменов. Как стало известно SHOT, он раньше работал в их фитнес-клубе, но год назад был уволен за нападение с шилом на управляющего фитнес-центра.

Перед уходом он пригрозил отомстить руководителям. О его словах успели за год забыть, но оказалось, что сам злоумышленник всё помнил. Брат бизнесмена Алексей рассказал, что обиженный сотрудник пришёл "поговорить" и открыл стрельбу. Мужчины заломили нападавшего, но тот успел перезарядить пистолет. Тогда раздался второй выстрел, а владельцам офиса удалось отобрать у стрелка оружие. При этом замысел злоумышленник не смог воплотить из-за двойной осечки. Далее с преступником разбиралась полиция.

"Только через полчаса-час поняли, что могло произойти. Не каждый день на тебя направляют оружие — и тем более стреляют", — признался Алексей.