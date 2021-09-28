Арестован организатор смертельного восхождения на Эльбрус
Обвиняемый будет находиться под стражей до 26 ноября 2021 года включительно.
Нальчикский городской суд арестовал на один месяц и 28 суток Дениса Алимова, который организовал восхождение на гору Эльбрус 23 сентября, в результате которого погибло пять человек.
"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", — сказал судья.
Напомним, застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов из 23 человек запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. При этом выжившие туристы сняли вину за трагедию с гидов. По их словам, организаторы подъёма на самую высокую горную вершину Европы делали всё верно. А о плохой погоде все участники группы были предупреждены.
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