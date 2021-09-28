Научное судно село на мель на реке Волге в Татарстане

Судно "Биолог" село на мель на Волге в Татарстане, на борту находится три человека экипажа и четыре научных сотрудника. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"В 17:55 мск от диспетчера ФГБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" поступило сообщение о том, что на 1446-м км реки Волги село на мель научное судно "Биолог". По предварительной информации, на борту семь человек", — отмечается в сообщении.

Капитан сообщил спасателям, что судно находится в устье реки Утки, которая является левым притоком Волги, на границе Спасского района Татарстана и Ульяновской области. Судовому ходу оно не мешает. "Течи нет, провизия есть", — рапортовал моряк. Известно, что судно принадлежит Институту экологии Волжского бассейна — филиалу Самарского научного центра Российской академии наук. Собственник решает вопрос о том, как снять "Биолога" с мели.