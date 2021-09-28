Сотрудников ВОЗ уличили в сексуальном насилии над женщинами в ДР Конго
Организацию призвали расследовать все предполагаемые изнасилования, а также в ряде случаев провести ДНК-экспертизу для определения отцовства.
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Сотрудники Всемирной организации здравоохранения совершали преступления на сексуальной почве в отношении женщин во время борьбы с десятой вспышкой геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с 2018 по 2021 год. Об этом говорится в докладе независимой комиссии ВОЗ по расследованию таких инцидентов.
"Независимая комиссия также отмечает, что случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, выявленных её группой по обзору, были совершены как местным, так и международным персоналом, работавшим от имени ВОЗ во время реагирования на десятую вспышку лихорадки Эбола", — говорится в документе.
В ходе расследования были собраны улики против 83 человек, совершивших действия сексуального характера в отношении местных женщин. Независимые эксперты рекомендовали ВОЗ незамедлительно расследовать все предполагаемые изнасилования, а также в ряде случаев провести ДНК-экспертизу для определения отцовства. Рекомендовано также в течение двух месяцев после публикации доклада создать механизм мониторинга для выполнения всех данных экспертами рекомендаций.
А ранее Лайф рассказывал, как олимпийская чемпионка разрыдалась, вспоминая о сексуальном насилии, которое над ней совершил врач. По её словам, ФБР и Олимпийский комитет "закрывали глаза" на творящиеся преступления, что способствовало появлению всё новых жертв.
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