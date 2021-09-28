В России могут разрешить называть некоторые игристые вина шампанским

Минсельхоз подготовил законопроект, благодаря которому иностранным производителям будет можно продавать в России шампанское, произведённое до вступления в силу в РФ нового закона, под старыми этикетками, то есть под названием "шампанское", а не "игристое вино". Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов правовых актов.



"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации", — сообщается в документе.



Многие российские производители и импортёры столкнулись с финансовыми проблемами из-за необходимости менять этикетки. К тому же на российских складах скопилось много алкоголя, который теперь невозможно продать в России из-за несоответствия этикеток новым правилам, уточняется в пояснительной записке.

В министерстве также предложили разрешить продавать импортное вино, выпущенное до июля, по старым правилам. Однако такое вино должно выкладываться на отдельную полку. Производителям понадобится перевезти через российскую границу выпущенный до июля алкоголь под старыми этикетками до 1 октября. Изменения предложили внести в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и в отдельные правовые акты.