В МИД пошутили про слова о "красивой переводчице" Путина на встрече с Трампом

"Теперь мы знаем, о чём думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", — сказал он РИА "Новости".

Напомним, о привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. В Кремле прокомментировали новость и рассказали, кто выбирал красивую брюнетку для встречи Путина с Трампом. Книга Гришэм появится на прилавках только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".