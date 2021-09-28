В МИД пошутили про слова о "красивой переводчице" Путина на встрече с Трампом
Там сочли такие мысли неудивительными, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США.
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Слова экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа о "красивой переводчице" российского лидера Владимира Путина раскрыли, о чём на самом деле думают американские делегаты, считает источник в МИД РФ.
"Теперь мы знаем, о чём думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", — сказал он РИА "Новости".
Напомним, о привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. В Кремле прокомментировали новость и рассказали, кто выбирал красивую брюнетку для встречи Путина с Трампом. Книга Гришэм появится на прилавках только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".
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