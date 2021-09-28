НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД пошутили про слова о "красивой переводчице" Путина на встрече с Трампом

Там сочли такие мысли неудивительными, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США.

28 сентября, 17:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/2564299193669506/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MID Russia</a></p>

Фото © Facebook / MID Russia

Слова экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа о "красивой переводчице" российского лидера Владимира Путина раскрыли, о чём на самом деле думают американские делегаты, считает источник в МИД РФ.

"Теперь мы знаем, о чём думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", сказал он РИА "Новости".

Экс-сотрудница Белого дома раскрыла фразу, которую Трамп шепнул Путину на G20

Экс-сотрудница Белого дома раскрыла фразу, которую Трамп шепнул Путину на G20

Напомним, о привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. В Кремле прокомментировали новость и рассказали, кто выбирал красивую брюнетку для встречи Путина с Трампом. Книга Гришэм появится на прилавках только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова призвала НАТО и ЕС заставить Приштину отозвать силовиков с севера Косова

сегодня в 11:54

В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом

сегодня в 16:23

Лукашенко: Я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

сегодня в 17:45
adult

Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске при штурме квартиры подозреваемого

сегодня в 18:35

Киллер-неудачник не смог застрелить бизнесмена в упор из-за двойной осечки

сегодня в 18:33

Новости партнеров

Layer 1