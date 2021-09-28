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В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом

Ранее бывшая сотрудница экс-президента США в своих мемуарах заявила, что симпатичную девушку взяли намеренно.

28 сентября, 16:23
<p>Скриншот из видео © <a href="https://www.youtube.com/channel/UC_IEcnNeHc_bwd92Ber-lew" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Скриншот из видео © YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о том, что Владимир Путин якобы специально взял красивую переводчицу на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году, чтобы отвлечь внимание тогдашнего президента США.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке Администрации Президента", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

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О привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. На прилавках книга появится только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".

Как сообщал Лайф, Гришэм в своей книге также рассказала о том, что Дональд Трамп намеренно пытался вести себя жёстче во время встречи с российским лидером и даже сам заранее предупредил его об этом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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