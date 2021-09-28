В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о том, что Владимир Путин якобы специально взял красивую переводчицу на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году, чтобы отвлечь внимание тогдашнего президента США.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке Администрации Президента", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

О привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. На прилавках книга появится только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".