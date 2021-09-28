В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом
Ранее бывшая сотрудница экс-президента США в своих мемуарах заявила, что симпатичную девушку взяли намеренно.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о том, что Владимир Путин якобы специально взял красивую переводчицу на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году, чтобы отвлечь внимание тогдашнего президента США.
"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке Администрации Президента", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".
О привлекательной переводчице в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь экс-лидера Штатов Стефани Гришэм. На прилавках книга появится только через неделю, но уже сейчас другие соратники Трампа называют издание "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".
Как сообщал Лайф, Гришэм в своей книге также рассказала о том, что Дональд Трамп намеренно пытался вести себя жёстче во время встречи с российским лидером и даже сам заранее предупредил его об этом.
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