ЦИК зарегистрирует депутатов Госдумы восьмого созыва 29 сентября

Кроме того, ЦИК распределит мандаты, которые стали вакантными после того, как избранные кандидаты отказались от возможности стать депутатами Госдумы. Свободные места будут замещаться следующими по списку в соответствующей региональной группе. Согласно проекту повестки, передача мандатов состоится среди четырёх партий, которые провели в Госдуму свои списки. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".