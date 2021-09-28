ЦИК зарегистрирует депутатов Госдумы восьмого созыва 29 сентября
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Комиссия также распределит мандаты, ставшие вакантными после отказа избранных по партийным спискам кандидатов.
Центризбирком России планирует зарегистрировать избранных депутатов Госдумы восьмого созыва 29 сентября, говорится в проекте повестки заседания, размещённом на сайте ЦИК России. Первым пунктом проекта повестки значится вопрос "О регистрации депутатов Государственной думы восьмого созыва".
Кроме того, ЦИК распределит мандаты, которые стали вакантными после того, как избранные кандидаты отказались от возможности стать депутатами Госдумы. Свободные места будут замещаться следующими по списку в соответствующей региональной группе. Согласно проекту повестки, передача мандатов состоится среди четырёх партий, которые провели в Госдуму свои списки. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".
Ранее Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Президент отметил, что в предыдущие годы руководство ГД профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу нижней палаты парламента седьмого созыва.