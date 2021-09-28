Глава "Сириуса" Шмелёва отказалась от депутатского мандата
Она входила в пятёрку лидеров федеральных партийных списков "Единой России" на прошедших выборах в Госдуму.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва решила отказаться от депутатского мандата. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
"Здесь два принципиальных момента, которые произошли в рамках избирательной кампании, первое — это просто та доля, которую повестка науки и образования технологий занимает сейчас в публичном пространстве, в этом плане я крайне признательна всем коллегам, которые действительно этот интерес поддерживали и показывали в разных связках. Эти связки, они, с одной стороны, неочевидны, с другой стороны, просто крайне важны для людей, потому что это всё качество жизни: образование, основа экономики, основа развития регионов", — сказала она.
Накануне во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами списка "Единой России" глава государства заявил о создании специальных партийных комиссий, которые они возглавят. В частности, Шмелёвой Путин предложил курировать вопросы образования и науки.
Ранее сегодня от депутатского мандата отказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а накануне аналогичное заявление написал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также от мандатов депутата Государственной думы отказались губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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