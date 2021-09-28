Глава "Сириуса" Шмелёва отказалась от депутатского мандата

"Здесь два принципиальных момента, которые произошли в рамках избирательной кампании, первое — это просто та доля, которую повестка науки и образования технологий занимает сейчас в публичном пространстве, в этом плане я крайне признательна всем коллегам, которые действительно этот интерес поддерживали и показывали в разных связках. Эти связки, они, с одной стороны, неочевидны, с другой стороны, просто крайне важны для людей, потому что это всё качество жизни: образование, основа экономики, основа развития регионов", — сказала она.