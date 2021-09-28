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Глава "Сириуса" Шмелёва отказалась от депутатского мандата

Она входила в пятёрку лидеров федеральных партийных списков "Единой России" на прошедших выборах в Госдуму.

28 сентября, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва решила отказаться от депутатского мандата. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Здесь два принципиальных момента, которые произошли в рамках избирательной кампании, первое — это просто та доля, которую повестка науки и образования технологий занимает сейчас в публичном пространстве, в этом плане я крайне признательна всем коллегам, которые действительно этот интерес поддерживали и показывали в разных связках. Эти связки, они, с одной стороны, неочевидны, с другой стороны, просто крайне важны для людей, потому что это всё качество жизни: образование, основа экономики, основа развития регионов", — сказала она.

Накануне во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами списка "Единой России" глава государства заявил о создании специальных партийных комиссий, которые они возглавят. В частности, Шмелёвой Путин предложил курировать вопросы образования и науки.

Ранее сегодня от депутатского мандата отказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а накануне аналогичное заявление написал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также от мандатов депутата Государственной думы отказались губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сопредседатель партии "Справедливая Россия За правду" писатель Захар Прилепин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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