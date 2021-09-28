Путин заявил, что денежное довольствие силовиков будет расти на 9% ежегодно

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам анонсировал повышение размеров денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии и ряда других силовых структур.

"Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год", — сказал глава государства.