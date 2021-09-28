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Путин заявил, что денежное довольствие силовиков будет расти на 9% ежегодно

Так планируется сравнять доходы сотрудников МВД, а также ряда других ведомств и военнослужащих.

28 сентября, 12:10
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам анонсировал повышение размеров денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии и ряда других силовых структур.

"Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год", — сказал глава государства.

Путин отметил, что таким образом удастся сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы.

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Напомним, ранее президент Владимир Путин во время встречи с представителями партии "Единая Россия" предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР глава государства предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Кроме того, президент поручил предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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