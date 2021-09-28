Путин: Темпы индексации зарплат военным и правоохранителям повысят на 5%
Президент объявил о принятии соответствующих мер в 2023 году.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.
"В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно", — отметил глава государства.
Также в ходе совещания президент анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам Владимира Путина, средства на эти цели заложены в бюджет.
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