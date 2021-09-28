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Путин: Темпы индексации зарплат военным и правоохранителям повысят на 5%

Президент объявил о принятии соответствующих мер в 2023 году.

28 сентября, 11:53
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.

"В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно", — отметил глава государства.

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Также в ходе совещания президент анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам Владимира Путина, средства на эти цели заложены в бюджет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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