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Путин: Повышение пенсий продолжится в РФ в ближайшие годы

Средний размер выплаты сейчас составляет 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3 процента.

28 сентября, 11:38

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии, средства на такие индексации заложены в бюджет", — отметил президент.

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В 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9 процента. Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, средняя выплата для неработающего пенсионера в 2021 году составляет 16 789 рублей, а в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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