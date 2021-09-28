Путин: Повышение пенсий продолжится в РФ в ближайшие годы
Средний размер выплаты сейчас составляет 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3 процента.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет.
"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии, средства на такие индексации заложены в бюджет", — отметил президент.
В 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9 процента. Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, средняя выплата для неработающего пенсионера в 2021 году составляет 16 789 рублей, а в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей.
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