Иммунолог озвучил наиболее эффективный срок локдауна для борьбы с ковидом

Минимум 2,5 месяца локдауна необходимо, чтобы погасить распространение коронавируса в России, но такие меры вводиться не будут. Таким мнением поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

"В России полноценного локдауна никогда не вводили, даже весной 2020 года по типу европейского или китайского. Если у нас вдруг что-то перещёлкнет, изменится и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно 4–5 недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в 4–5 недель в том виде, в котором мы его выполняли. Я думаю, что нам 2–2,5 месяца будут нужны как минимум, если не больше, для того, чтобы реально погасить", — объяснил Крючков.

Но, по мнению врача, российские власти не пойдут на такие меры. При этом вместо локдауна можно было проработать комплекс мероприятий для сдерживания роста ковида на длительный период. С Крючковым согласен и инфекционист Илья Акинфиев.