Иммунолог озвучил наиболее эффективный срок локдауна для борьбы с ковидом
По мнению врачей, российские власти не пойдут на такие меры, лишь введя ограничения, как в период третьей волны.
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Минимум 2,5 месяца локдауна необходимо, чтобы погасить распространение коронавируса в России, но такие меры вводиться не будут. Таким мнением поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.
"В России полноценного локдауна никогда не вводили, даже весной 2020 года по типу европейского или китайского. Если у нас вдруг что-то перещёлкнет, изменится и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно 4–5 недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в 4–5 недель в том виде, в котором мы его выполняли. Я думаю, что нам 2–2,5 месяца будут нужны как минимум, если не больше, для того, чтобы реально погасить", — объяснил Крючков.
Но, по мнению врача, российские власти не пойдут на такие меры. При этом вместо локдауна можно было проработать комплекс мероприятий для сдерживания роста ковида на длительный период. С Крючковым согласен и инфекционист Илья Акинфиев.
"Если и будут вноситься изменения, то они будут аналогичны тем, которые были во время третьей волны. Школьников — на дистанционное обучение, сокращение рабочих мест за счёт перевода на дистанционную работу, но повторение локдауна — этого 1000% не будет", — подчеркнул он.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачев отметил, что в случае четвёртой волны всплеск заболеваемости ковидом придётся на регионы. По его словам, в Москве и Петербурге большое количество переболевших и вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что новый подъём заболеваемости в стране может произойти за счёт тех, кто не привился.
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