Осуждённого в США хакера из Петербурга депортировали на родину и тут же задержали
У российского правосудия тоже есть вопросы к Алексею Буркову. По версии следствия, он участвовал в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт и торговле персональными данными клиентов банков.
Фото © ТАСС / Андрей Широков
Американские власти депортировали гражданина России Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях. Уроженца Санкт-Петербурга сразу по прилёте задержали в аэропорту Шереметьево, сообщает "МВД Медиа". По версии следствия, россиянин участвовал в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений. Преступления были совершены в период с 2008 по 2015 год.
"Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В 2015 году Алексей Бурков был задержан полицейскими в Израиле по запросу из США, где он также заочно обвинялся в киберпреступлениях. Задержанного предлагали обменять на гражданку Израиля Нааму Иссасхар, задержанную в России при пересадке на рейс Дели — Тель-Авив с наркотиками, но сделка не состоялась. В результате в 2019 году россиянина экстрадировали в США, где он через год получил девятилетний срок.
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А ранее в этом году суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам заключения за киберпреступления. По версии ФБР, россиянин якобы управлял платформой Deer.io, на которой рекламировались и продавались взломанные аккаунты, а также данные пользователей. Ему грозило десять лет тюрьмы.
Другого россиянина Егора Крючкова приговорили к десяти месяцам заключения в Неваде за подготовку кибератаки на Tesla. Однако молодой человек избежал тюрьмы, так как уже отбыл данный срок. Ранее он дал признательные показания.
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