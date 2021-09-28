Осуждённого в США хакера из Петербурга депортировали на родину и тут же задержали

У российского правосудия тоже есть вопросы к Алексею Буркову. По версии следствия, он участвовал в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт и торговле персональными данными клиентов банков.