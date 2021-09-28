Диетолог рассказал о самых полезных видах рыб

Любители морепродуктов могут извлечь максимальную пользу для организма, если будут употреблять в пищу определённые виды рыбы, которые содержат наибольшее количество омега-3. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что стоит отдать предпочтение жирной морской дикой рыбе — это сардины, скумбрия, сельдь и лососёвые, выращенные в море.

"Полезной является так называемая жирная морская дикая рыба. Это сельдевые, в частности сардины, скумбрия, сельдь. Жирные сельдевые сорта. Лососёвые, но здесь нужно делать оговорку, что лососёвые именно дикие, выращенные в море или оттуда приплывшие", — приводит слова доктора телеканал "Звезда".

По мнению Гинзбурга, в день человеку необходимо потреблять около полутора граммов полиненасыщенных жирных кислот. И стоит учитывать, что других источников легкоусвояемой омега-3 крайне мало. В небольших количествах её можно найти в продуктах растительного происхождения. Рыба же перечисленных видов богата витаминами D и В12, а также йодом и качественным белком. Диетолог уточнил, что люди, употребляющие рыбные блюда 3–4 раза в неделю, живут в среднем на 2–3 года дольше.