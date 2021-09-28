Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" монстров. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Полиция Красноярского края сняла новый креативный ролик, призывая граждан быть внимательнее и осторожнее. Видео в стиле фильма ужасов опубликовано на официальном сайте местного ГУ МВД России.

Ролик снят в стилистике хорроров 80-х годов. На экране в жуткой атмосфере сменяются кадры с ведьмой, безумным клоуном и графом Дракулой — персонажами, которых боятся многие дети. Но главный, "настоящий" злодей — с аккуратной причёской и в интеллигентной рубашке — появляется в конце и предлагает зрителю конфетку. На экране печатают надпись "Не все монстры носят костюмы...".

"Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость — настоящий гвоздь программы? По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", — говорится под роликом на сайте ГУ МВД.