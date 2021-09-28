НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не все монстры носят костюмы": Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" злодеев

Таким образом правоохранители призывают россиян быть более бдительными и осторожными.

28 сентября, 11:38

Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" монстров. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Полиция Красноярского края сняла новый креативный ролик, призывая граждан быть внимательнее и осторожнее. Видео в стиле фильма ужасов опубликовано на официальном сайте местного ГУ МВД России.

Ролик снят в стилистике хорроров 80-х годов. На экране в жуткой атмосфере сменяются кадры с ведьмой, безумным клоуном и графом Дракулой — персонажами, которых боятся многие дети. Но главный, "настоящий" злодей — с аккуратной причёской и в интеллигентной рубашке — появляется в конце и предлагает зрителю конфетку. На экране печатают надпись "Не все монстры носят костюмы...".

"Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость — настоящий гвоздь программы? По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", говорится под роликом на сайте ГУ МВД.

Грустный участковый из ролика о мошенниках признался, что ждёт славы

Грустный участковый из ролика о мошенниках признался, что ждёт славы

Напомним, это не первый подобный социальный ролик красноярских полицейских. Ранее они уже радовали россиян метафорическим ужастиком о потерявшихся детях. Главных героев в ролике "сыграли" воздушные шары. По задумке авторов, видео отражает целый пласт проблем, корень которых зачастую кроется в невнимательности и равнодушии взрослых. А в июне полицейские выпустили душевное видео об участковом, который грустит каждый раз, когда кто-то верит мошенникам и попадается на их уловки.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами

23 сентября, 12:57

Водитель Mercedes, сбежавший от полицейских с пистолетом, был лишён прав на полтора года

вчера в 09:20

Рассекречены документы об убийстве нацистами больных детей в санатории на Кавказе

сегодня в 12:16

Суд приговорил экс-главу "Татфондбанка" к 12 годам колонии

сегодня в 12:28

"Согласен с тренером": Футболист ЦСКА Мухин заявил, что не сильно расстроился из-за невызова в сборную России

сегодня в 12:27

Новости партнеров

Layer 1