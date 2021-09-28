"Не все монстры носят костюмы": Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" злодеев
Таким образом правоохранители призывают россиян быть более бдительными и осторожными.
Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" монстров. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
Полиция Красноярского края сняла новый креативный ролик, призывая граждан быть внимательнее и осторожнее. Видео в стиле фильма ужасов опубликовано на официальном сайте местного ГУ МВД России.
Ролик снят в стилистике хорроров 80-х годов. На экране в жуткой атмосфере сменяются кадры с ведьмой, безумным клоуном и графом Дракулой — персонажами, которых боятся многие дети. Но главный, "настоящий" злодей — с аккуратной причёской и в интеллигентной рубашке — появляется в конце и предлагает зрителю конфетку. На экране печатают надпись "Не все монстры носят костюмы...".
"Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость — настоящий гвоздь программы? По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее", — говорится под роликом на сайте ГУ МВД.
Напомним, это не первый подобный социальный ролик красноярских полицейских. Ранее они уже радовали россиян метафорическим ужастиком о потерявшихся детях. Главных героев в ролике "сыграли" воздушные шары. По задумке авторов, видео отражает целый пласт проблем, корень которых зачастую кроется в невнимательности и равнодушии взрослых. А в июне полицейские выпустили душевное видео об участковом, который грустит каждый раз, когда кто-то верит мошенникам и попадается на их уловки.
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