Путин: Надо вытащить людей из трущоб
Российский лидер напомнил о планах запустить программу по расселению аварийного жилья с 2022 года.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Новая программа по расселению аварийного жилья должна быть запущена с 2022 года. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года", — поручил глава государства.
Напомним, новую программу расселения аварийного жилья Путин анонсировал в ходе съезда партии "Единая Россия" в августе. В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров. Позже глава государства поручал правительству предусмотреть в бюджете на эти цели в 2022 году 45 миллиардов рублей.
Расселять будут жильцов домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года.
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