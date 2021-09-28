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Путин: Надо вытащить людей из трущоб

Российский лидер напомнил о планах запустить программу по расселению аварийного жилья с 2022 года.

28 сентября, 11:43

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Новая программа по расселению аварийного жилья должна быть запущена с 2022 года. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года", — поручил глава государства.

В России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья, заявил Путин

В России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья, заявил Путин

Напомним, новую программу расселения аварийного жилья Путин анонсировал в ходе съезда партии "Единая Россия" в августе. В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров. Позже глава государства поручал правительству предусмотреть в бюджете на эти цели в 2022 году 45 миллиардов рублей.

Расселять будут жильцов домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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