Путин: Надо вытащить людей из трущоб

Новая программа по расселению аварийного жилья должна быть запущена с 2022 года. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года", — поручил глава государства.